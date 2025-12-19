Cruz Roja La Plata lanza una nueva formación profesional en Guardavidas

La filial local de Cruz Roja Argentina informó que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Guardavidas, una propuesta formativa orientada a quienes deseen capacitarse de manera profesional en tareas de prevención, rescate y atención de emergencias en distintos espejos de agua.

La inscripción permanecerá habilitada hasta agotar los cupos disponibles y se realiza de forma virtual a través del enlace publicado en la biografía de las redes sociales oficiales de Cruz Roja Argentina Filial La Plata. La cursada se dictará en la sede local de la institución y está destinada a personas mayores de 18 años que hayan finalizado o se encuentren finalizando sus estudios secundarios, con fecha límite establecida para junio de 2026. La formación es de carácter arancelado.

Desde la filial destacaron que el curso de guardavidas no solo ofrece herramientas técnicas, físicas y teóricas fundamentales para el desempeño de la actividad, sino que también promueve valores esenciales como la solidaridad, el compromiso social y la responsabilidad en el cuidado de la vida.