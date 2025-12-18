La Plata tendrá la primera sede de la Cruz Dorada para ampliar la contención de Caritas en la región

En el marco del aniversario número 25 de Fecopeba, que es la federación que recluta a los consejos pastorales de la provincia de Buenos Aires, el presidente de esta entidad Juan Zucarelli, adelantó que prontamente se lanzará la casa de la denominada “Cruz Dorada” en la ciudad de La Plata.

Se trata de una extensión de las funciones que cumple Caritas dentro de la provincia de Buenos Aires, pero que en este caso estará supervisada por los pastores y la Federación que reúne a los seguidores de cristo en toda la región.

Zucarelli fue recibido en nuestra ciudad por Fabián Gómez, quien a su vez tiene a cargo la coordinación regional del consejo pastoral en la ciudad de La Plata y consiguió las instalaciones del Teatro argentino para brindar un espacio de contención, reflexión y oración.

El encuentro de esta semana se llevó a cabo en una de las salas que están en el subsuelo del amplió edificio de calle 51 entre 9 y 10 y contó con las presencias de autoridades del instituto de Cultura y referentes de la comuna platense.

El consejo pastoral de La Plata, además, adelantó que el próximo lunes, en vísperas de navidad, se repartirá asado para más de 500 personas que están viviendo en la calla y que por circunstancias de la vida no pueden comer o comprar carne para cenar en la nochebuena.

La actividad del lunes comenzará a las 14 en la principal plaza que tiene La Plata y allí se repartirán viandas de comida con el asado ya cocido para evitar tener que asar en el medio del espacio público.