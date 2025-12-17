Yacoub prepara su cuarta torre sobre la Avenida 7

Yacoub Real Estate & Developers volvió a mover el tablero del mercado inmobiliario platense: la compañía confirmó la compra de un nuevo terreno sobre la Avenida 7, donde proyecta desarrollar su cuarta torre en este corredor estratégico de la ciudad. La operación se da en un contexto clave, marcado por la reciente aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), que otorga a las avenidas un rol aún más protagónico en la planificación futura de La Plata.

Una estrategia clara: las avenidas como escenario de las grandes torres

En los últimos cinco años, Yacoub viene ejecutando una política de inversión sostenida sobre las principales avenidas de la ciudad, con una lectura muy definida: las avenidas son, al mismo tiempo, ejes de circulación, corredores comerciales, conectores barriales y escenarios naturales para los desarrollos de mayor jerarquía.

Sobre la Avenida 7, la compañía ya cuenta con tres torres en distintas etapas de desarrollo y comercialización, que se han convertido en referencia visual y urbana en el casco de La Plata. La compra de este nuevo lote consolida la continuidad de ese corredor y ratifica la apuesta de la empresa por seguir densificando con criterio aquellos puntos donde la infraestructura, el tránsito y los servicios acompañan.

Pero la estrategia no se agota en la mítica 7. También se apoya en otros corredores neurálgicos:

Avenida 13, donde se levanta la Torre Syrian, un desarrollo que combina diseño contemporáneo y ubicación estratégica, junto a la Torre Avilan y el desarrollo Bariz.

Avenida 60, con la emblemática Torre Kent, que refuerza el eje que conecta el centro con zonas universitarias y residenciales de alto dinamismo.

Avenida 44, donde Yacoub desarrolla proyectos de fuerte impacto urbano como Melek y Serkan, contribuyendo a renovar una de las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

Avenida 19, elegida para el lanzamiento de la Torre Meydan y Meydan 2, que incorpora el concepto de vivienda moderna en un entorno residencial en plena valorización.

Y sobre el eje fundacional de la avenida 51 la torre Demet.

“Siempre vimos las avenidas como las arterias de la ciudad y como los lugares donde se podían desarrollar las mejores torres. Son los corredores que conectan, ordenan y le dan identidad a La Plata. Por eso, cuando pensamos en proyectos de gran escala, naturalmente los imaginamos sobre estas trazas”, explicó Viviana Yacoub.

El nuevo COUT y el protagonismo de las avenidas

La reciente aprobación del nuevo COUT reorganiza las reglas del juego para el desarrollo urbano de La Plata durante las próximas décadas. En ese esquema, las avenidas ganan peso: se las reconoce como los ejes más adecuados para concentrar mayor altura, densidad y mixtura de usos, al tiempo que se protege el perfil más bajo y residencial de las calles internas.

Lejos de replegarse ante el cambio regulatorio, Yacoub decidió redoblar su apuesta. La compra de un nuevo terreno sobre Avenida 7 es una señal concreta de confianza en la normativa y en el potencial de la ciudad.

En estos edificios, Yacoub suele integrar: departamentos funcionales, luminosos y bien planteados, espacios comunes y amenities pensados para la vida urbana actual (SUM, terrazas, áreas de cowork, gimnasios, etc.), cocheras y soluciones de movilidad alineadas con el uso intensivo de las avenidas, y una arquitectura que dialoga con el entorno y eleva el estándar de cada corredor.

“No se trata solo de construir metros cuadrados, sino de generar proyectos que transformen positivamente la trama urbana. Cuando una torre se implanta sobre una avenida, impacta en el skyline, en la vida comercial, en el tránsito y en la percepción de seguridad e iluminación. Ese impacto tiene que ser responsable y de calidad”, destaca Viviana Yacoub, Presidente y Fundadora de Yacoub Real Estate & Developers.

Una apuesta de largo plazo

El nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) pone el foco en una idea urbanística tan técnica como fácil de visualizar: reforzar la cuadrícula histórica de La Plata sin romper su lógica. En ese marco, la mayor altura habilitada sobre avenida 32 funciona, en términos de diseño urbano, como un “cinturón de contención” que ordena el crecimiento y ayuda a sostener la lectura de la ciudad como trama perfecta, con ejes claros y jerarquías definidas.

La apuesta no es solo formal. Al potenciar en altura la avenida de circunvalación, el COUT busca trasladar parte del desarrollo hacia zonas que durante años quedaron relegadas dentro del mapa de inversión y renovación, equilibrando oportunidades y empujando una expansión más pareja dentro del tejido urbano. Claro que ese movimiento —advierten en el sector— exige una condición clave: acompañamiento de infraestructura, desde servicios y conectividad hasta espacio público y equipamiento, para que el crecimiento no sea un salto aislado sino una transformación real.

En esa línea, el mensaje central de la norma es que densificar no debería equivaler a resignar calidad de vida. Por el contrario, el nuevo COUT se presenta como un marco para ordenar el crecimiento preservando condiciones básicas de habitabilidad: acceso a luz natural, asoleamiento, ventilación y una relación más saludable entre edificios y vecinos. En definitiva, una ciudad que crece, pero con reglas pensadas para que el crecimiento se note en el desarrollo… sin sentirse en el día a día.