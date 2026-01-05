Preocupación por el hantavirus en la ciudad

A partir del último boletín epidemiológico publicado por la provincia de Buenos Aires, se pudo confirmar que la ciudad de La Plata fue el distrito bonaerense con mayor cantidad de pacientes confirmados con hantavirus durante el año pasado. La noticia generó una fuerte preocupación en los vecinos.

Durante todo el 2025, La Plata registró ocho casos confirmados siendo así el número más elevado para cualquier localidad de la Provincia. En lo que refiere a toda la Provincia, el total fue de 25 casos confirmados, con seis personas fallecidas. Dentro de la región, además de los detectados en La Plata, se confirmó uno en Berisso. Por otra parte, el 80% de los casos fue de sexo masculino, donde todos los casos confirmados requirieron internación. Sobre esto último, uno de los casos continúa en cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica. Entre los fallecidos, el 50% corresponde al grupo de 40 a 49 años, con el 83% siendo varones.