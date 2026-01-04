cultura
La historia de la librería más antigua de Buenos Aires
Fundada en 1785, la Librería de Ávila es considerada la librería más antigua de Latinoamérica.
Protagonista de la patria, la Librería de Ávila es un verdadero tesoro cultural en el corazón de Buenos Aires. Fundada en 1785, es considerada la librería más antigua de Latinoamérica y la tercera más antigua del mundo. Originalmente se llamaba "La Botica" y vendía libros, hierbas medicinales y artículos para gauchos.
Ubicada en el barrio porteño de Monserrat, en la esquina de Alsina y Bolívar, el gran local tenía enfrente la Iglesia de San Ignacio y en 1863, construyeron el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es decir, siempre estuvo rodeado de historia y de figuras de renombre que caminaban por las calles aledañas.
La librería se convirtió en un punto de encuentro para los intelectuales y revolucionarios de la época, como Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Castelli, quienes buscaban libros con ideas revolucionarias de Francia.
Por su ubicación estratégica, la librería ha sido testigo de importantes eventos históricos, como las invasiones inglesas y la huida de Juan Manuel de Rosas
En 1875, se renombró como "Librería del Colegio" debido a su proximidad con el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Entre sus estantes se encuentran gramáticas españolas del siglo XIX, libros escolares de hace cien años, un Quijote en chino y un bando de Manuel de Sarratea de 1819. La librería es un lugar imperdible para los amantes de los libros y la historia.
En 1926, el edificio original fue demolido y se construyó uno nuevo, que se mantiene hasta hoy.
En la década de 1990, la librería estuvo a punto de convertirse en un local de comida rápida, pero Miguel Ávila, su actual dueño, logró rescatarla y restaurarla. Hoy en día, es un espacio único que alberga ediciones antiguas, libros de colección y rarezas históricas.