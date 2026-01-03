Distinguen a Leonardo García Alarcón como Huésped de Honor de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal al destacado director de ópera Leonardo García Alarcón. Durante el encuentro, al artista fue distinguido con el título de Huésped de Honor, destacando su contribución a la música clásica y su vínculo con la ciudad. Leonardo García Alarcón, nacido en La Plata el 5 de agosto de 1976, ha alcanzado renombre internacional por sus innovadoras interpretaciones y actualmente es considerado como uno de los directores de orquesta más brillantes de su generación.

Durante el 2025 fue galardonado con el prestigioso Premio International Classical Music Awards (ICMA) como “Artista del año”, un reconocimiento que lo sitúa entre los más grandes músicos contemporáneos. García Alarcón es profesor de dirección en el Conservatorio de Ginebra y fundador de la orquesta Cappella Mediterránea. Su vasta experiencia lo llevó a dirigir importantes orquestas de Europa, dejando una huella indeleble en la música barroca, mientras busca fomentar el desarrollo musical en su ciudad natal.