China lanzó la primera constelación de supercómputo orbital

El supercómputo también se hace fuera de la Tierra: China y empresas privadas como las encabezadas por Elon Musk, en Estados Unidos, han comenzado a explorar el uso de infraestructura computacional en órbita.En mayo de 2025 China dio un gran paso en la carrera tecnológica al lanzar los primeros 12 satélites de una revolucionaria constelación de supercomputación orbital. Se estima que el sistema, llamado Three-Body Computing Constellation, alcanzará una potencia de procesamiento de un quintillón de operaciones por segundo cuando complete sus 2 mil 800 satélites.

En paralelo, Elon Musk ha puesto en operación la red Starlink, una constelación de miles de satélites que, aunque no es un sistema de supercómputo en sentido estricto, sí integra capacidades avanzadas de procesamiento, gestión de datos y optimización algorítmica en tiempo real.Se ha informado que los satélites Starlink V3 están siendo actualizados para que, a partir de 2026, incorporen chips especializados en inteligencia artificial (IA). Diversos análisis estiman que la capacidad de lanzamiento de Starship permitiría colocar en órbita, cada año, grandes volúmenes de infraestructura computacional alimentada con energía solar.Detrás de China y de Musk viene Jeff Bezos, que a través de Blue Origin, ha anunciado que está construyendo sus propios centros de datos orbitales.