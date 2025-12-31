Se va el 2025 y se vienen los muñecos
Más de 20 momos arderán en distintos barrios de la ciudad para despedir el año y darle la bienvenida al 2026. El listado completo.
Se va apagando el 2025 y el cierre del año ya se empieza a vivir en las calles de la ciudad, que palpita una de las tradiciones más arraigadas como es la quema de muñecos.
En ese marco, las autoridades locales ratificaron el mapa oficial de los momos que arderán a las pocas horas del 2026 y excluyeron de la lista a los que se encuentran en la zona vedada.
“Se vienen los Muñecos, una tradición que nos identifica y nos une. Te compartimos el mapa con la ubicación en los distintos barrios para que no te los pierdas y los disfrutes en familia y con amigos”, precisaron las autoridades.
La decisión oficial, que impide realizar las quemas en el centro de la ciudad y trasladarlas a zonas cercanas a la circunvalación, generó un fuerte rechazo de quienes año tras año son los protagonistas de una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la ciudad.
Artistas y vecinos se movilizaron al Centro de Operaciones Municipal (COM), en la intersección de 20 y 50, para repudiar la decisión de vedar las quemas en el centro de la ciudad, en una controversia que reabre el debate sobre seguridad, tradición e identidad cultural a días de Año Nuevo.
Vale resaltar que, en los últimos años, la festividad atravesó modificaciones vinculadas a las normativas de seguridad y al uso de pirotecnia. A pocas horas para fin de año, los vecinos y vecinas platenses se preparan para la tradicional celebración.
La lista oficial
72 y 152 | Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8
72 y 13 | El Mundo de Mario Bros
31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora
31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora
50 y 16 | Villa Elisa | Wall-E
19 y 527 | Brainrot
485 y 134 | Tom y Jerry
132 y 45 | Raromagedon
485 y 19 | Gonnet | Los Mezclas / Pikachu
11 y 32 | Los Brainrots Italianos
121 y 36 | Freddy vs Jason
142 y 67 | Rick de Rick y Morty
139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)
72 entre 16 y 17 | Drako
502 y 13 | Gracias Rosa
137 y 52 | El mejor Stitch
139 y 492 | Escandalosos
14 entre 467 y 466 | Cruelandia
13 y 522 | Muñeco Rock
10 y 71 | Alberto Bassi Love
44 y 140 | La Abeja
526 y 17 | Labubu Momo