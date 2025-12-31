Se va el 2025 y se vienen los muñecos

Se va apagando el 2025 y el cierre del año ya se empieza a vivir en las calles de la ciudad, que palpita una de las tradiciones más arraigadas como es la quema de muñecos.

En ese marco, las autoridades locales ratificaron el mapa oficial de los momos que arderán a las pocas horas del 2026 y excluyeron de la lista a los que se encuentran en la zona vedada.

“Se vienen los Muñecos, una tradición que nos identifica y nos une. Te compartimos el mapa con la ubicación en los distintos barrios para que no te los pierdas y los disfrutes en familia y con amigos”, precisaron las autoridades.

La decisión oficial, que impide realizar las quemas en el centro de la ciudad y trasladarlas a zonas cercanas a la circunvalación, generó un fuerte rechazo de quienes año tras año son los protagonistas de una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la ciudad.

Artistas y vecinos se movilizaron al Centro de Operaciones Municipal (COM), en la intersección de 20 y 50, para repudiar la decisión de vedar las quemas en el centro de la ciudad, en una controversia que reabre el debate sobre seguridad, tradición e identidad cultural a días de Año Nuevo.

Vale resaltar que, en los últimos años, la festividad atravesó modificaciones vinculadas a las normativas de seguridad y al uso de pirotecnia. A pocas horas para fin de año, los vecinos y vecinas platenses se preparan para la tradicional celebración.

La lista oficial

72 y 152 | Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8

72 y 13 | El Mundo de Mario Bros

31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora

31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora

50 y 16 | Villa Elisa | Wall-E

19 y 527 | Brainrot

485 y 134 | Tom y Jerry

132 y 45 | Raromagedon

485 y 19 | Gonnet | Los Mezclas / Pikachu

11 y 32 | Los Brainrots Italianos

121 y 36 | Freddy vs Jason

142 y 67 | Rick de Rick y Morty

139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

72 entre 16 y 17 | Drako

502 y 13 | Gracias Rosa

137 y 52 | El mejor Stitch

139 y 492 | Escandalosos

14 entre 467 y 466 | Cruelandia

13 y 522 | Muñeco Rock

10 y 71 | Alberto Bassi Love

44 y 140 | La Abeja

526 y 17 | Labubu Momo