Sono Perfetto se quedó con el premio consuelo del “Clausura”

POR GALOPÓN

En una tarde muy calurosa, por última vez en el año, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de diecisiete cotejos. En el tradicional Clásico “Clausura” (G II-2.000 mts.), como se esperaba, la victoria fue para Sono Perfetto –venía de quedarse con “la sangre en el ojo” en el “Dardo Rocha”- que postergó por largo y medio a El Darwin, mientras que a cuatro cuerpos arribaba tercero Amuni. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- Sono Perfetto tomó decididamente el comando del lote ni bien se abrieron las gateras y se vino de un viaje hasta el disco. En el camino fue a torearlo Rumor de Fuego pero en el codo se quedó sin chispa; ya en la recta El Darwin intentó la hazaña pero en el final le “pesaron” los 7 pirulos. Así, el conducido, como manda el código, por el jockey de la casa Lautaro Balmaceda logró el cuarto triunfo –y tercero de corte clásico gradual- de su corta pero exitosa campaña.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el noveno turno de la programación con nueve participantes en pista, ya que Señor Dalton, Mannarino y Lago Nahuel Huapi dejaron el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Sono Perfetto, que prometía en caso de ganar un sport de $1.70, superando lo reunido por Rumor de Fuego ($3.60) y entre los dos acapararon la atención de la mayoría.

Abiertos los partidores, tal su forma de correr, Sono Perfetto salió a beber viento, primereando a Rumor de Fuego, Hit Colchonero, Amuni y Don Chamamé. De esa forma se internaron en el codo del Colegio Nacional y al pasar por la señal de la milla, el puntero contenía por medio cuerpo a Rumor de Fuego que venía con intenciones de disputarle la vanguardia, mientras que luego venían Hit Colchonero y Don Chamamé.

Así, enderezaron el opuesto con Rumor de Fuego hostigando a Sono Perfetto, mientras que a dos cuerpos se agrupaban Hit Colchonero, Don Chamamé, Amuni y El Darwin. Manteniendo dichas posiciones recorrieron toda la recta de enfrente y al internarse en la curva de Tolosa, Sono Perfetto seguía conteniendo a Rumor de Fuego y tambien, a El Darwin que se le sumó en la persecución. En la mitad de la elipse aflojó Rumor de Fuego, por lo que el favorito le sacó dos cuerpos de ventaja a El Darwin que quedó en el puesto de escolta y de esa forma entraron a la recta. En el envión parecía que el puntero escapaba fácil, pero El Darwin jugó sus últimas fichas y acortó distancia, pero no le alcanzó más que eso, porque al momento de cruzar el disco, Sono Perfetto lo hizo con cuerpo y medio de ventaja sobre el veterano fondista, mientras que por decantación, Amuni completaba el podio.

El ganador vino en 25s.72/100; en 49s.96/100; en 1m.14s.46/100 y en 1m.40s.61/100 hasta completar el mediocre tiempo de 2m.06s.35/100 para los 2.000 metros de pista normal.