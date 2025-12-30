La UNLP habilitó la temporada de piletas

Los natatorios universitarios ya están abiertos al público y se extenderá hasta el 1º de marzo, con acceso para estudiantes, trabajadores universitarios y público en general.

La propuesta incluye el uso de tres natatorios: una pileta olímpica (de 50 por 18 metros) y dos de dimensiones más pequeñas destinadas a la recreación y a aquellos niños que aún no saben nadar o comienzan a dar sus primeros pasos en el agua.

El horario de los natatorios es: de lunes a sábados y feriados de 10 a 19.30. Domingos de 12 a 19.30.

Requisitos

Para tramitar carnet de quincena, mes o temporada es obligatorio llevar una foto actual. Es además obligatorio realizarse la revisación médica antes de abonar ya que, en caso de no superarla, no se reintegrará el dinero.

Los carnets de Quincena, Mes y Temporada se deberán abonar únicamente a través del sistema de pagos online habilitado por la UNLP, ingresando en el enlace correspondiente en el que podrá elegir entre diversas categorías.

Las tarifas se organizan según el vínculo con la UNLP: los estudiantes primarios, secundarios y universitarios abonan $4.500 por día, $30.000 la quincena, $60.000 el mes y $135.000 la temporada completa

Los graduados, docentes, nodocentes y estudiantes de otras universidades nacionales pagan $7.500 por día, $60.000 la quincena, $105.000 el mes y $270.000 la temporada.

En tanto para el público general, los valores son $11.000 por día, $75.000 la quincena, $135.000 el mes y $330.000 la temporada; por su parte, los deportistas federados de la UNLP y los alumnos de la Sección Infantil acceden a una tarifa única de $135.000 por toda la temporada, mientras que los jubilados cuentan con los mismos valores que los estudiantes: $4.500 diarios, $30.000 quincenales, $60.000 mensuales y $135.000 por temporada.