Bariloche y El Bolsón con riesgo “muy alto” de incendios forestales

La provincia de Río Negro difundió el primer parte diario de riesgos de incendios del 2026 por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

En este contexto, las ciudades de Bariloche y El Bolsón se encuentran bajo riesgo “muy alto” de incendios forestales para estos primeros días de 2026.

A su vez, las autoridades solicitan extremar cuidados para impedir el inicio de focos, ya que en las últimas horas se registraron llamas en la barda del Ñireco, en Bariloche. El incendio avanzó entre zonas habitadas y requirió descargas aéreas precisas para frenar su propagación.

En paralelo, otros focos siguen activos en distintos puntos de Río Negro, como el incendio denominado “Veranada de Carlos Cayunao” en Ñorquinco, mientras que en el departamento Adolfo Alsina el foco “Monte Bagual” fue contenido tras afectar más de 3.000 hectáreas

Frente a este escenario, se pidió colaboración con vecinos y turistas para evitar la propagación de los incendios, por lo que, durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro, “está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación”.

Y ampliaron: “El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables”.

La Pampa

Asimismo, la Dirección General de Defensa Civil de La Pampa confirmó ayer que fueron controlados todos los incendios que permanecían activos en distintos puntos del territorio provincial durante los últimos días.

El director de Defensa Civil, David García, había informado días atrás que hasta el domingo se habían quemado aproximadamente 83.000 hectáreas en distintos focos registrados en zonas de Santa Isabel y Jacinto Arauz. No obstante, aclaró que se trata de una estimación preliminar, ya que existen limitaciones para la toma de imágenes en áreas con nubosidad o visibilidad reducida