Anuncian un corte total de agua en Punta Lara por 30 horas

La empresa ABSA informó que este viernes 2 de enero ejecutará trabajos "en el marco de la obra de habilitación del acueducto de 500 milímetros de diámetro que transportará agua desde la Planta Potabilizadora de Agua Donato Gerardi hasta la Cisterna de Punta Lara”

Las tareas serán ejecutadas sobre la Avenida Almirante Brown y el acceso a la Planta Potabilizadora de Agua, y empezarán a realizarse "en horas de la madrugada", detalló la empresa, y aclaró que "demandarán la interrupción total del suministro" a toda la localidad, a partir de las 6:00 am por un plazo estimado en 30 horas.

Desde la empresa solicitaron a las personas usuarias realizar las reservas de agua que estén a su alcance y priorizar su uso para consumo e higiene personal.