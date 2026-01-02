El Estacionamiento Medido funcionará con horario reducido en enero

La Municipalidad de La Plata informó que, a partir del 1° de enero y durante todo el mes, el sistema de Estacionamiento Medido funcionará con horario reducido, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

La medida responde a la disminución del caudal vehicular propia del período estival, en el marco del receso escolar y la reducción de la actividad laboral por las vacaciones de verano.

Asimismo, se recordó que quienes deseen consultar opciones de pago o acceder a más información pueden hacerlo mediante los códigos QR disponibles en los carteles de estacionamiento ubicados en la vía pública.