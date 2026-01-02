Benicio, el primer bebé de La Plata del 2026

La Plata comenzó el 2026 con una gran noticia cargada de emoción y esperanza. En la madrugada del 1° de enero nació el primer bebé de 2026 en la ciudad, en un parto que se desarrolló con total normalidad y fue considerado un verdadero éxito médico.

El nacimiento tuvo lugar a las 4:24 de la madrugada en el Hospital San Roque de Gonnet donde llegó al mundo Benicio Felipe, con un peso de 3.750 gramos y en excelente estado de salud.

Según informaron desde el centro de salud, el bebé llegó “con la alegría de su madre Gabriela y su papá Facundo”.

El equipo médico estuvo integrado por la Dra. Tacchini Valentina, la Dra. Fernández Mastropierro Agustina, la Lic. María Inés Huarte, la Dra. Lazarte Lucía, la Dra. Huth Carina, la Lic. Girometti y el Lic. Sanz Ignacio, quienes participaron del nacimiento.

Horas más tarde, a las 7.43, se produjo el segundo nacimiento del año en el Hospital San Martín. Ivana Jazmín nació con un peso de 2,400 kilos y su madre cursaba un embarazo de 36,3 semanas. Desde el centro de salud indicaron que todo salió “perfecto”.

El parto fue atendido por el equipo médico conformado por Florencio Cao, Tomás Sau y Martina Tarling, junto a Mauricio Lauquen y personal de Neonatología del Policlínico, quienes acompañaron el procedimiento y confirmaron el buen estado de salud de la beba.

Más nacimientos

A su vez, el comienzo de 2026 estuvo marcado por nacimientos registrados casi en simultáneo en distintas provincias del país. Entre las 00:00 y las 00:08 del 1° de enero, al menos cuatro bebés llegaron al mundo en Mendoza, San Luis y Tucumán, según datos oficiales y reportes de medios locales.

El primer registro horario se produjo exactamente a las 00:00 en la provincia de Mendoza, donde Juana Delfina nació en el Hospital Lagomaggiore, uno de los centros de salud más importantes de la región. La beba pesó 3.290 kilos y está en buen estado de salud.

En el mismo minuto, en la Clínica Italia de la ciudad de San Luis, nació Mia Saray Frías Olaechea. El parto fue natural y la beba pesó 2.950 kilogramos.

Pocos minutos después, a las 00:02, se confirmó el primer nacimiento de Tucumán. Se trató de Helena Giselle, nacida por parto normal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes.

La misma institución tucumana informó luego otro nacimiento a las 00:08: Noah Alejandro, que llegó al mundo mediante cesárea y completó la secuencia de los primeros minutos de 2026 en el país.