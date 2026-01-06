Cortaron la Ruta 11 que conecta La Plata con la Costa Atlántica

La Ruta 11, entre las ciudades balnearias de Pinamar y Ostende, estuvo cortada en su totalidad durante varias horas producto de un desborde cloacal que provocó grandes demoras al tránsito, además de un muy feo olor.

El insólito incidente tuvo lugar a la altura del km 395, cuando las autoridades fueron alertadas por el desborde de líquidos acumulados del sistema cloacal de dicha ciudad tras la ruptura de un caño.

Personal de seguridad vial implementó desde temprano un operativo de señalización y enconado para ordenar el tránsito y evitar accidentes.

La situación no se limitó al asfalto. El agua contaminada llegó hasta la entrada de un hipermercado cercano, que hasta ayer permanecía cerrado mientras su personal realizaba tareas de limpieza tanto en el interior como en los accesos del local.