La Provincia oficializó el calendario escolar 2026

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el Calendario Escolar 2026 para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.

Fue aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, establece el inicio de clases el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre.

La resolución aprueba, además, las Instrucciones Generales, el Protocolo para los actos de imposición de nombre de establecimientos educativos y el Cronograma General del Calendario Escolar 2026, que detalla las actividades a lo largo del ciclo lectivo. La misma fue refrendada por autoridades del Consejo General de Cultura y Educación y por el Subsecretario de Planeamiento, y lleva la firma de la directora general Flavia Terigi.

En el caso de la Educación Primaria, el calendario contempla el desarrollo de los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), con las mismas fechas de inicio, receso y finalización: comienzo el 2 de marzo, vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio, y finalización el 22 de diciembre.

En cuanto a la Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzará en esos períodos. Para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, el cronograma también fija los mismos días de inicio, receso y finalización.

También la Educación Artística y los Centros de Educación Física compartirán ese mismo esquema anual, garantizando el desarrollo pleno de las propuestas formativas específicas de cada modalidad. Del mismo modo Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Para la Educación de Formación Profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo, con receso del 20 al 31 de julio, y finalización el 18 de diciembre.

En tanto, la Educación Superior que contempla la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica como la Formación Artística, comenzará el 16 de marzo, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y concluirá el 27 de noviembre de 2026.

Además, se prevé la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo de este 2026 dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales.