Advierten por la situación crítica de los frigoríficos en 2026

La Cámara de las Industrias Cárnicas (Cainca) abrió 2026 con un comunicado en el que anticipa un escenario complejo para los frigoríficos y advierte sobre riesgos crecientes para su sostenibilidad.

La entidad, que nuclea a plantas frigoríficas, señaló que la retención de vientres reducirá la faena, mientras la presión exportadora y la caída del consumo interno tensionan aún más la actividad. Cainca alertó además por el desplome del valor de subproductos y el fuerte aumento de costos, que deja a muchas plantas sin viabilidad económica real. El mensaje apunta a las autoridades y reclama medidas urgentes para evitar cierres.