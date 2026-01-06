Los Reyes Magos realizan hoy la tradicional “Lluvia de Caramelos”

Como cada año, los Reyes Magos de Los Hornos realizarán la tradicional “Luvia de caramelos” en una mítica caravana donde cientos de chicos y chicas los esperan en las veredas para saludarlos y recibir como obsequios las golosinas que Melchor, Gaspar y Baltasar juntaron con la colaboración de todos los vecinos durante los últimos meses.

Los Reyes recorrerán las calles del barrio, con punto de partida a las 17 hs desde la Iglesia San Benjamín de la calle 57 y 140. La misma finalizará alrededor de las 20 hs en el mismo lugar.

En el camino, los Reyes van arrojando los caramelos para que los pequeños de la zona los puedan agarrar, y la jornada culmina en el campanario de la iglesia desde donde se realiza la lluvia de golosinas final.

Melchor, Gaspar y Baltasar partirán desde el colegio San Benjamín, ubicado en 140 y 57; y desde allí circularán por 140 a 60, de 60 a 141, por 141 a 66, por 66 a 143, por 143 a 56, por 56 a 137, por 137 a 67 (Parroquia Nuestra Señora de la Salud), por 67 a 132, por 132 a 57, por 57 a 133, por 133 a 66, 66 a 134, por 134 a 57, por 57 a 135, por 135 a 66, por 66 a 139, por 139 a 56, por 56 a 138, por 138 a 67, por 67 a 137, por 137 a 57 y por 57 una vez más a la iglesia San Benjamín.

“Nosotros durante todo el año hacemos bonos contribución y sorteamos premios en negocios de Los Hornos, que nos regalan. Ya fuimos comprando algunos kilos de caramelos. La realidad es que para tener una buena lluvia de caramelos por todo el recorrido que hacemos necesitamos alrededor de cuatrocientos kilos así que lleva mucho trabajo” le contó a diario Hoy Carolina, una de las organizadoras.

Y amplió: “Es muy gratificante ver la cara de todos los chicos, de la gente grande; como es una tradición que lleva muchos años la gente grande se emociona mucho cuando nos ve porque es volver un poco la infancia también”.

Vale resaltar que, en la jornada de ayer, los Reyes entregaron cientos de regalos a los niños y niñas que se acercaron hasta la parroquia de calle 137 entre 66 y 67. Como es costumbre, cada familia dejó obsequios para cada niño y niña, y los Reyes los repartieron a quienes estuvieron presentes. Luego, recorrieron también algunos hogares.

Una jornada especial

“Este año va a ser bastante especial. Porque mañana justo va a ser un mes que perdimos a Carmelo, uno de los primeros reyes magos, que cada cinco y seis de enero nos acompañaba. Nos contaba anécdotas de que él arrancó yendo en bicicleta a marcar las casas, de que iban a caballo, nos iba contando un poco de esta magia y era una persona que se movía todo el tiempo. Hablaba con los negocios, vendía bonos todo el año. Por eso este año va a ser muy emotivo y vamos a tratar que salga mejor que nunca porque claramente este año es un honor a él”, completó la joven.