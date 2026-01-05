Satélites Starlink de Musk plantean desafíos a la seguridad mundial

China ha advertido a la Naciones Unidas de que la rápida expansión de las constelaciones de satélites Starlink de Elon Musk en la órbita terrestre baja plantea “pronunciados desafíos de seguridad y protección” a escala mundial.

“Con la rápida expansión de las actividades espaciales comerciales, la proliferación incontrolada de constelaciones de satélites comerciales por parte de un determinado país, en ausencia de una regulación eficaz, ha dado lugar a pronunciados desafíos de seguridad y protección”, declaró un representante chino en un acto informal del Consejo de Seguridad de la ONU. El representante de Pekín citó varios incidentes, como las casi colisiones entre satélites Starlink y la estación espacial china en 2021.

Refiriéndose a los satélites Starlink de Space X, el representante dijo que “tales constelaciones abarrotan los recursos de frecuencia-órbita (datos compartidos por todos los satélites en órbita para la comunicación) y aumentan significativamente el riesgo de colisiones”, informó el periódico South China Morning Post.

Varios estudios recientes han advertido de que, a medida que aumenta rápidamente el número de satélites en órbita en la era de las megaconstelaciones como las sondas Starlink de SpaceX, aumentan rápidamente las posibilidades de colisión entre satélites.En la actualidad, nada menos que 8 mil 500 de los 12 mil 955 satélites activos en órbita terrestre baja, algo más del 66 por ciento, forman parte de la constelación Starlink de SpaceX. El jefe de SpaceX, Elon Musk, ha dicho que la constelación Starlink podría llegar a tener más de 42 mil satélites.

Cada uno de estos satélites está diseñado para una vida útil de cinco años antes de ser quemado deliberadamente en la atmósfera terrestre. Mientras tanto, proyectos chinos, como la red de banda ancha Quianfan, planean lanzar sus propias megaconstelaciones de satélites de Internet rivalizando con SpaceX. El proyecto, respaldado por el Estado de Shanghái, pretende lanzar más de 15 mil satélites de aquí a 2030 para proporcionar cobertura mundial de banda ancha.