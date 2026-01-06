El Conicet trabaja en la restauración la Catedral Basílica del Santísimo Salvador

En marzo de este 2025, en el marco de intensas lluvias, una parte del muro norte de la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento de San Salvador de Jujuy sufrió un derrumbe parcial de un muro de adobe sobre la recova. El grupo de trabajo del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (LAAyCT) liderado por el científico del CONICET Jorge Tomasi, del Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Sociedad “Rodolfo Kusch” de la Universidad Nacional de Jujuy, se hizo cargo del diagnóstico integral del edificio, cuya estructura fue construida en distintas etapas superpuestas, al menos, desde el siglo XVII.

El pedido de la Dirección Provincial de Arquitectura hacia el grupo de trabajo del LAAyCT surgió a partir de distintos proyectos realizados en la provincia de Jujuy para el diagnóstico, la producción de proyectos, e incluso, el asesoramiento en obras para la conservación de ciertos edificios históricos. En el caso del diagnóstico requerido para la Catedral, asegura Tomasi, se decidió abordar integralmente al edificio, sin limitarse al sector del derrumbe, ya que “los fenómenos patológicos son multidimensionales y una patología en un sector suele encadenarse con otras en formas que deben interpretarse a partir del estudio de sus manifestaciones”, explica.