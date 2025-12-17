La Provincia confirmó el pago del aguinaldo para el 20 de diciembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente al mes de diciembre será depositado el próximo 20 de diciembre en las cuentas de las y los trabajadores provinciales, dando cumplimiento a sus obligaciones en un contexto de profunda crisis económica.

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la Provincia atraviesa una situación financiera adversa, marcada por la caída de la recaudación producto de la pérdida de empleos y el cierre de empresas en distintos puntos del territorio. A esta realidad se suma el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas, lo que generó una pérdida de recursos permanente para la Provincia y los municipios.

En ese marco, las autoridades destacaron el esfuerzo realizado para garantizar el pago del aguinaldo y subrayaron la importancia del trabajo que realizan diariamente las y los empleados estatales para el funcionamiento del Estado. Asimismo, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof reafirmaron el compromiso de sostener los puestos de trabajo y continuar avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores provinciales.