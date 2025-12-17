Milei se reunió con José Kast en la Casa Rosada

Javier Milei recibió en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el primer gesto formal de acercamiento entre ambos tras la victoria del dirigente trasandino.

Tras el encuentro, en el Gobierno destacan coincidencias programáticas y consideran al mandatario chileno un aliado clave para la región.

Kast arribó a Casa Rosada sin contacto con la prensa y evitó pronunciarse antes de la reunión. En su agenda incluyó un almuerzo con empresarios y una visita a la Embajada de Chile antes de regresar a Santiago por la noche.