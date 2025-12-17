La CGT suma intendentes bonaerenses y afianza la marcha del 18D

La CGT profundiza su armado político y territorial de cara a la marcha del 18 de diciembre, una convocatoria que la conducción renovada presenta como un punto de inflexión frente al avance de la reforma laboral. Con este marco, los secretarios generales recibieron a intendentes bonaerenses que ratificaron su presencia y se comprometieron a coordinar acciones con el movimiento obrero. El encuentro se suma a la reunión con diputados nacionales, en un clima de articulación creciente entre sindicatos, jefes comunales y legisladores opositores que buscan frenar el proyecto oficial.

Los intendentes que participaron del encuentro representan a municipios del conurbano y del interior. La coincidencia fue unánime en torno a la necesidad de acompañar la protesta y rechazar un proyecto que consideran regresivo para los derechos laborales. Para la CGT, el respaldo territorial es clave para garantizar una movilización masiva que envíe un mensaje político al Congreso y al Gobierno nacional, en un momento de fuerte tensión social.

La estrategia sindical frente a la reforma

Tal como informó diario Hoy en ediciones anteriores, la conducción sostiene que la iniciativa oficial no moderniza el sistema laboral sino que habilita un escenario de mayor precarización. Entre los puntos más cuestionados señalan la reducción de costos de despido, la flexibilización de modalidades de contratación y el riesgo de ampliar jornadas sin compensación adecuada. La central también alerta por el impacto sobre la negociación colectiva y por la pérdida de derechos adquiridos en sectores estratégicos.

Intendentes y legisladores se alinean con la CGT

Los jefes comunales destacaron la importancia de sostener una respuesta coordinada ante lo que definen como un intento de avanzar sobre derechos laborales en un contexto de deterioro productivo. En paralelo, diputados de Unión por la Patria se comprometieron a sostener en el Congreso la postura sindical.

Con el apoyo de intendentes, sindicatos y sectores del peronismo, la central obrera apuesta a que la marcha marque un punto de inflexión en la disputa por el modelo laboral que se discutirá en las próximas semanas.