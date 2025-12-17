El peronismo elabora su propia reforma laboral

La primera reacción del peronismo al proyecto de “modernización laboral” de Milei fue oponerse. Sin embargo, en los últimos días comenzó a elaborarse un contraproyecto. El trabajo es realizado por abogados laboralistas, exministros de Trabajo y sindicalistas, que plantean desarrollar una “política de recomposición salarial”, reducción de la jornada laboral, que las paritarias sean libres, entre otros puntos.

La iniciativa se desarrolla en la sede del PJ nacional. En una primera instancia, elaboraron un documento con ocho ejes con los que insistirán en el debate actual sobre la reforma laboral.

No se trata de un proyecto de ley, porque en período de sesiones extraordinarias los legisladores sólo pueden tratar los temas seleccionados por el Poder Ejecutivo. No obstante, no se descarta que estos puntos sean parte de un dictamen de minoría en el marco del debate en comisión.

El primer punto del documento del PJ, según publicó Página 12, está dedicado a la “política de recomposición salarial”: recuperar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil; y que las paritarias deban ser libres, sin cepo ni techos, hecho que con Milei no sucede.

En el segundo eje hablan de la reducción de la jornada laboral para “conciliar la vida laboral, familiar y personal”. Allí, proponen reducir la jornada laboral a un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, hasta que, paulatinamente, se pueda llegar a las 6 horas diarias.

El tercer planteo está dedicado a quienes trabajan en servicios de plataformas digitales. Entre varios derechos laborales se destacan la creación de un ámbito de negociación colectiva que determine un salario mínimo, seguridad social, pro­tección contra el despido, libertad

horaria con descansos legales obligatorios y un “algoritmo transparente” para que las plataformas informen cómo se asignan los pedidos, se evalúan las tareas, se pagan comisiones y se aplican las sanciones.

El cuarto punto habla de la “participación de los trabajadores en las ganancias”, y el quinto de “desconexión digital” para las comunicaciones fuera de la jornada sean compensadas.

En sexto lugar están las “licencias parentales igualitarias y de cuidado”. Proponen que la licencia por maternidad sea de 120 días y 90 días para la de paternidad. En cuanto a monotributistas, que existan las mismas licencias con carácter de seguridad social.

El séptimo pide una “articulación de los convenios colectivos de trabajo”; y el octavo habla de la “salud y seguridad en el Trabajo”. Allí mencionan la creación de Comités Mixtos paritarios entre trabajadores y empleadores en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.