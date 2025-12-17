Milei abrió la billetera a las provincias aliadas

Como prenda de negociación para aprobar el Presupuesto 2026, la reforma laboral y los demás proyectos que elevó al Congreso, el gobierno de Javier Milei aceleró el reparto discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los gobernadores colaboracionistas.

Los afortunados seleccionados por la Casa Rosada fueron los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Leandro Zdero (Chaco) a quienes les giraron en los últimos días 12 mil y 11 mil millones de pesos, respectivamente.

Anteriormente, el mandatario peronista tucumano, Osvaldo Jaldo, recibió la semana pasada 20 mil millones de pesos en ATN. Esta cifra significa el mayor monto que la administración libertaria envió a una provincia en todo 2025.

Próximamente, los beneficiarios serán el catamarqueño Raúl Jalil con 10.500 millones de pesos, el entrerriano Rogelio Frigerio con 7 mil millones de pesos, y el salteño Gustavo Sáenz con 6 mil millones de pesos.

Para tener referencia, antes de recibir los 20 mil millones de pesos, desde Nación habían girado a Tucumán 15 mil millones entre enero y noviembre, lo que totaliza 35 mil millones en todo el año. Otros casos son Misiones, Chaco y Catamarca, que durante todo el año recibieron 7 mil millones de pesos. En paralelo, la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población del país, tan solo obtuvo 10 mil millones de pesos en concepto de ATN.

Reflejo inmediato en el Congreso

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, distribuyó las sillas en la estratégica comisión de Presupuesto para asegurarse, con la ayuda de los gobernadores colaboracionistas, un triunfo anticipado y rápido (ver página 2).

El libertario riojano oficializó la conformación de la comisión de Presupuesto de Diputados, donde incluyó a legisladores de cinco gobernadores aliados que, sumados, le permiten a La Libertad Avanza alcanzar una mayoría para el dictamen del cálculo de ingresos y egresos del Gobierno nacional para 2026. Allí tendrán sillas los diputados que responden a los mandatarios provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes le garantizarían el triunfo al oficialismo.