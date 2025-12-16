Palazzo sostiene que la reforma laboral elimina derechos históricos

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y titular de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo volvió a cuestionar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y afirmó que la iniciativa implica un retroceso para los trabajadores. Según su lectura, el texto oficial desarma garantías básicas, reduce la capacidad de negociación y deja a los gremios en una posición debilitada frente a los empleadores.

En una entrevista radial, Palazzo sostuvo que la propuesta no busca generar empleo sino mejorar la rentabilidad empresaria. Planteó que las modificaciones responden a una visión que desconfía del movimiento obrero y limita su capacidad de intervención en los conflictos laborales.

Ante este diagnóstico, Palazzo señaló que su bancada trabaja en una serie de modificaciones que serán planteadas durante el debate en comisiones, con propuestas sobre uso de inteligencia artificial, comités mixtos de higiene y mecanismos de cuidado de la salud mental. Desde UxP advierten que el proyecto oficial desatiende transformaciones tecnológicas y condiciones laborales que requieren nuevos marcos de protección.

Palazzo también advirtió sobre la creación del Fondo de Ayuda Laboral, que según su interpretación habilita el uso de recursos previsionales para financiar despidos. Señaló que esta medida favorece a empresas cercanas al poder y desplaza el sentido original de los aportes jubilatorios. Asimismo, sumó críticas a la habilitación de cuentas sueldo en billeteras virtuales, que a su entender contradice la normativa financiera y expone a los usuarios a riesgos sin cobertura.

El dirigente remarcó que la discusión se da en un contexto de caída del empleo y cierre de pymes. En ese escenario, sostuvo que avanzar con una reforma que reduce protecciones laborales profundiza la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan un mercado de trabajo inestable.