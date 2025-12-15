Última sesión del año del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de La Plata volverá a sesionar el próximo jueves con la nueva conformación, en lo que será la última sesión del año. En el temario aparece el pedido de licencia de verano del intendente Julio Alak como la cuestión más sobresaliente a tratar.

Los 24 concejales tratarán el pedido de licencia anual del jefe comunal. Cabe destacar que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el intendente debe ser autorizado por el deliberativo al solicitar una ausencia mayor a cinco días.

Además de tratar la licencia de Alak, los ediles le darán curso a otros expedientes como declaraciones de interés municipal y pedidos de informes.

El encuentro operará como el debut en el recinto de los once nuevos ediles que asumieron en sus bancas el pasado jueves: seis de Unión por la Patria (más Juan Manuel Granillo que renovó su lugar por otros cuatro años más), cuatro de La Libertad Avanza (LLA), e Iván Zanetto, quien fue electo por la boleta libertaria pero se sumó al bloque del PRO.

De esta manera, el oficialismo estrenará un bloque más numeroso, ahora con doce integrantes, y quedará a un voto del quórum propio.