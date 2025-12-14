El Gobierno profundiza la disputa por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo que reactivó la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto la suspensión dictada por el Decreto 681/2025. La presentación ante la Cámara Federal de San Martín intenta frenar la vigencia inmediata de una norma que el propio Ejecutivo había paralizado con el argumento de que el Congreso no definió su financiamiento. La decisión oficial volvió a encender críticas de familias y organizaciones que advierten que la falta de implementación afecta tratamientos, servicios y la continuidad de instituciones que dependen de recursos estatales.

La gestión libertaria insiste en que la ley compromete el equilibrio fiscal, aunque evita precisar alternativas para garantizar prestaciones esenciales.

La definición final quedará en manos de la Cámara, en un escenario donde el Gobierno enfrenta cuestionamientos por supeditar políticas sensibles a su programa de ajuste.