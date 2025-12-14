La CGT cruzó a Sturzenegger

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, volvió a apuntar contra el proyecto de reforma laboral del gobierno de Milei. A su vez, cruzó a Federico Sturzenegger, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmara que la baja en las indemnizaciones es “para todos” los trabajadores.

“Tuvo un sincericidio y lo traicionó el inconsciente”, sentenció en diálogo con Radio Mitre. Al respecto, estaba el debate si la disminución en la compensación por despido sea únicamente para las nuevas personas que se incorporen al mercado de trabajo o afecte también a los que ya se encuentran en actividad, pero el funcionario lo aclaró.

En este camino, criticó nuevamente la reforma laboral: “Hay un montón de puntos y flexibilizaciones que están en el proyecto que prácticamente le quita todo tipo de protección a los trabajadores”.

“Entendemos que el proyecto es regresivo, quita derechos individuales y colectivos. No creemos que incorporar nuevos trabajadores al sector formal sea con esta magnitud, vemos que tiene una redacción muy maliciosa”, aseguró Jerónimo.

A su vez, exigió que el Gobierno nacional tenga “la responsabilidad institucional” a llamar “a una mesa de negociación”. “Nunca existió eso, nunca quiso dialogar con las contrapartes naturales que son el sector empresario y el sindical”, arremetió el dirigente sindical.