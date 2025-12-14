Massa reunió a su tropa bonaerense en medio de la interna

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, reunió a la plana mayor del partido en la provincia de Buenos Aires, en medio de la interna del peronismo. Según informaron fuentes cercanas al excandidato presidencial, el objetivo fue coordinar la agenda legislativa y local, de cara al año que viene.

El encuentro se dio luego de que 11 legisladores que responden a Cristina Fernández de Kirchner le enviaron una carta a la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, para que llame a sesionar el próximo martes y así definir las autoridades de la Cámara alta.

Sin embargo, la interna oficialista no solo tiene que ver con la elección de autoridades del cuerpo legislativo, sino en la jefatura de bloque. En ese marco, cada tribu peronista puja para que sea un dirigente propio, ya que esas sillas significan presupuesto, firma y poder interno. Por caso, La Cámpora puja para que sea Fernanda Raverta, Axel Kicillof propone a Ayelén Durán, y el massismo pide que sea Malena Galmarini.

Con ese escenario, en el encuentro que encabezó Massa con intendentes, legisladores nacionales y provinciales y dirigentes del FR se realizó un balance de fin de año y una evaluación de la situación que atraviesan los municipios. También se delineó la hoja de ruta de cara al 2026, año en el que la fuerza espera reposicionarse dentro del entramado peronista.