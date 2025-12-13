Teresa García cuestionó el avance libertario y llamó a fortalecer al PJ

La legisladora Teresa García planteó que el próximo Congreso del PJ bonaerense no debería limitarse a cuestiones formales y pidió incorporar el análisis de las reformas que impulsa el Gobierno nacional. La diputada de Fuerza Patria señaló que la convocatoria realizada por Máximo Kirchner prevé un temario centrado en la situación general del partido, la fecha de elecciones internas y la lectura de actas, aunque consideró necesario sumar debates de coyuntura.

García sostuvo que la reunión no anticipa tensiones y que el objetivo será ordenar el proceso interno, pero remarcó que el justicialismo debe recuperar un vínculo más directo con la sociedad. También ubicó entre las prioridades el impacto de las reformas libertarias y del endeudamiento con Estados Unidos, además de una evaluación conjunta de las gestiones nacional y bonaerense para evitar diagnósticos parciales y responder a demandas actuales con mayor claridad.

Por otra parte, la legisladora advirtió que la relación entre la política y la Justicia atraviesa un momento delicado y señaló que esta dinámica condiciona el funcionamiento institucional.

Por último, propuso postergar la discusión de candidaturas y priorizar definiciones programáticas antes de renovar autoridades, al considerar que el PJ necesita acordar posiciones antes de avanzar en nombres propios. Señaló además que el Congreso puede servir para ordenar expectativas, fijar una hoja de ruta común y reforzar la cohesión interna en una etapa de reacomodamiento.