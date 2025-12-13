Kicillof defendió la obra pública y pidió respaldo a proyectos en marcha

El gobernador Axel Kicillof visitó Bahía Blanca y vinculó el freno de la obra pública con decisiones políticas del Gobierno nacional que, según planteó, condicionan el desarrollo local. Asimismo, afirmó que su administración busca garantizar la ejecución de proyectos en marcha, porque la Provincia mantiene obras sin distinción partidaria.

Durante la recorrida, destacó trabajos del Plan Hídrico Integral, la entrega de viviendas y la firma de convenios. Por otra parte, señaló que el presupuesto provincial 2026 prevé inversiones por unos 93 mil millones de pesos y remarcó que la Provincia avanzó con los compromisos asumidos. También subrayó que Bahía Blanca contará por primera vez con infraestructura de almacenamiento de agua, con dos cisternas que permitirán acumular cerca de 30 millones de litros.

El gobernador volvió a marcar que la paralización de obras por parte del Gobierno nacional afecta directamente a los municipios y sostuvo que la Provincia sostiene proyectos que la Nación decidió abandonar. En esa línea, afirmó que la falta de acompañamiento federal obliga a redoblar esfuerzos para no frenar inversiones estratégicas y advirtió que el ajuste deja a los distritos librados a su suerte.

Ante esta situación, Kicillof defendió la continuidad de las obras provinciales como una forma de garantizar derechos básicos y evitar que el retroceso en infraestructura termine condicionando el desarrollo de la región.