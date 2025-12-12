Chiarella fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR
El intendente de Venado Tuerto asumirá la conducción partidaria.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR y sucederá a Martín Lousteau.
Chiarella afirmó que buscará representar los valores del partido y destacó la gestión de la UCR en provincias e intendencias. Se posicionó en el debate laboral al señalar que el sistema actual no funciona y que debe modernizarse con la participación de pymes y trabajadores. También valoró medidas del Gobierno que, según dijo, responden al sentido común y no a posiciones ideológicas.