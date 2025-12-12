El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR y sucederá a Martín Lousteau.

Chiarella afirmó que buscará representar los valores del partido y destacó la gestión de la UCR en provincias e intendencias. Se posicionó en el debate laboral al señalar que el sistema actual no funciona y que debe modernizarse con la participación de pymes y trabajadores. También valoró medidas del Gobierno que, según dijo, responden al sentido común y no a posiciones ideológicas.