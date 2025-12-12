Presti juró como ministro de Defensa

El Ejecutivo formalizó la asunción de Carlos Presti como ministro de Defensa en una ceremonia encabezada por Javier Milei en el Salón Blanco. El teniente general llegó con uniforme militar, gesto que reforzó la polémica por ser el primer integrante de las Fuerzas Armadas en conducir la cartera desde el retorno democrático.

Tras el juramento y la firma del acta, Milei defendió su designación y destacó su idoneidad en medio del debate sobre la conducción civil del área, que ahora queda bajo mayor tensión institucional y expone un giro sensible en la política de defensa que inquieta a sectores especializados.