Asumieron los doce concejales electos en La Plata

Los doce concejales electos en los comicios del 7 de septiembre asumieron en el Concejo Deliberante de La Plata. A su vez, Marcelo Galland fue reelegido como presidente del cuerpo.

Durante la sesión preparatoria, fue el propio Julio Alak quien le tomó juramento a los 7 ediles de Fuerza Patria y los 5 de La Libertad Avanza (LLA).

El primero en asumir fue Sergio Resa, el exsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos que encabezó la boleta de Fuerza Patria. Le siguió Romina Santana, número dos del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata.

El tercero en jurar fue Juan Granillo Fernández, quien responde a Victoria Tolosa Paz. Fue el único que renovó su banca en estas elecciones. Luego llegó el turno de Josefina Bolis, prosecretaria de Medios de la UNLP y militante de La Cámpora.

Continuaron el massista Raúl Recavarren, Sol Maluéndez, exdirectora de Juventudes del Municipio, y Pablo Poggio, ligado a la agrupación "Sí" del secretario de Ambiente, Guillermo Escudero.

Por LLA, el primero en entrar en funciones fue el bullrichista Juan Pablo Allan. Le siguieron Sabrina Morales y Gastón Álvarez, alineados a Sebastián Pareja y Karina Milei, y Soledad Pedernera, quien milita en “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio de Santiago Caputo.

Ya en el final asumió Iván Zanetto, electo por la boleta de LLA pero quien se sumó al bloque del PRO.

Con esta nueva conformación, el oficialismo quedó con 12 bancas, a un voto de garantizar el quórum.