Guiños y críticas de las pymes a la reforma laboral

Las principales cámaras empresariales opinaron sobre la reforma laboral que presentó el Gobirno (ver página 4). Vicente Lourenzo, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), manifestó que, si bien aún están “analizando” el proyecto, “puede haber artículos positivos y otros muy negativos”.

Por su parte, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, advirtió que la reforma “es un tiro en el pie” para los trabajadores. “Los principales clientes de las pymes provienen del mercado interno y eso se alimenta por el salario de los trabajadores, que se va a ver reducido”, analizó. A su vez, sumó: “Ninguna reforma que se haya aplicado en el mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo o mercado interno”.

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, declaró que, si bien hay puntos que aún se deben debatir y consensuar, hay algunos que “son muy importantes” como la flexibilidad al despedir.