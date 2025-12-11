Milei se va de Noruega sin foto ni agenda

El fugaz paso de Javier Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. El Presidente aceleró su regreso a la Argentina y abandonó Oslo sin lograr la foto con María Corina Machado, la dirigente venezolana opositora de Maduro. Milei decidió no esperar su llegada y suspendió las dos bilaterales previstas con el Rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre.

La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente.