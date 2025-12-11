Causa Andis: liberaron al primer detenido

En el marco de la causa judicial que investiga el entamado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Cámara Federal porteña ordenó la liberación del médico Pablo Atchabahian y dispuso el cese del arresto domiciliario que se le había impuesto. Su detención había sido el 14 de noviembre de pasado.

El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello, quien había dispuesto la detención domiciliaria del imputado en su domicilio en Mendoza.

A criterio de los magistrados, la medida restrictiva “dejó de ser proporcional” por lo que “pueden aplicarse alternativas menos gravosas, similares a las que rigen para el resto de los imputados”.

Para el fiscal Picardi, Atchabahian integraba una estructura de corrupción que habría intervenido en decisiones administrativas y contrataciones direccionadas.