Milei oficializa el llamado a extraordinarias y activa su ofensiva laboral

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán hasta el 30 de diciembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma del Presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con la nueva composición legislativa, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral y una batería de proyectos que profundizan el ajuste.

Como parte de la estrategia oficial, Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo y ratificó que la reforma laboral será el eje central del Gobierno en esta etapa. Sin embargo, de los diez puntos originales del Pacto de Mayo quedaron fuera, por decisión del Ejecutivo, la reforma previsional y la coparticipación federal.

En la práctica, la administración libertaria deja de lado la atención a jubilados y pensionados, así como las demandas de las provincias para actualizar la distribución de recursos coparticipables. El Gobierno prioriza avanzar con reformas tributarias y laborales, mientras pospone definiciones sobre áreas críticas del sistema previsional y del federalismo fiscal.

Entre las iniciativas que sí ingresarán al Congreso figuran la “Ley de Inocencia Fiscal”, la reestructuración del régimen ambiental (incluyendo la ley de glaciares), y la reforma del Código Penal, entre otras.

La decisión de limitar el temario a los puntos que fortalecen la estrategia fiscal del Gobierno y dejar afuera la agenda previsional y federal marca un sesgo claro: el oficialismo ordena la discusión parlamentaria en función de sus prioridades, mientras desoye las necesidades más apremiantes del sistema social y de las provincias.