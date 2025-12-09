La canasta navideña subió 27%

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto de 2024. Esta cifra está en sintonía con el número de inflación (31,3% interanual en octubre).

Entre los productos que más aumentaron se ubican la torta española de frutos secos (47%), el pan dulce con frutas (44%) y el turrón blando de almendra (38%). En contraste, el pan dulce con chips de chocolate (9%), las garrapiñadas (7%) y el champagne (+1%) mostraron subas más moderadas.

Así, el valor promedio de los 12 productos medidos pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.