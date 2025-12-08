Milei viaja para acompañar a Corina Machado

Javier Milei emprende un viaje a Oslo, la capital de Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha “en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

El Presidente tiene previsto llegar a Noruega este martes por la madrugada y regresar el viernes 12.