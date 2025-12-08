Bullrich refuerza la avanzada oficialista sobre los derechos laborales

La flamante senadora nacional Patricia Bullrich salió a defender la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que el Ejecutivo pretende aprobar en el Senado antes de fin de año. Bajo el argumento de que “moderniza y genera certezas para trabajadores y empresarios”, la exministra de Seguridad presentó el proyecto como “moderado y equitativo”. Sin embargo, detrás de ese discurso se esconde un ajuste que busca limitar reclamos, reducir costos empresariales y debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos.

Bullrich aseguró que la iniciativa “no se va a los extremos”, pero al mismo tiempo destacó que crea nuevas figuras como el fondo laboral para contingencias en juicios y despidos, una herramienta que, según especialistas, apunta más a blindar a las empresas que a proteger a los trabajadores. El oficialismo insiste en que la reforma resolverá la “litigiosidad” del mercado laboral, aunque en los hechos se trata de un recorte de derechos presentado como modernización.

La senadora también reveló que La Libertad Avanza trabaja en una red de alianzas parlamentarias con el PRO, la UCR y sectores del peronismo, buscando garantizar los votos necesarios. El Gobierno nacional convierte así la reforma en una disputa política que excede lo técnico y se inscribe de lleno en la lógica del ajuste general que Javier Milei intenta profundizar.

El debate que presentará el oficialismo en el Congreso expone un rumbo que prioriza la baja de costos empresariales por encima de la protección laboral y que suma otro capítulo al avance del ajuste libertario sobre la vida cotidiana de millones de trabajadores.