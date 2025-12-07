Crece el monotributo como informalidad laboral

Según números difundidos desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), en el país existen más de 4,7 millones de trabajadores adheridos al monotributo. Se trata de una cifra que creció desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

Su alza puede ser un signo de una salida de la informalidad laboral en la que están sumergidos millones de trabajadores. Sin embargo, todo aparenta lo contrario.

Por un lado, la informalidad laboral creció durante la gestión libertaria: pasó de estar entorno al 40% al 43,2% de acuerdo a la última medición del Indec (segundo trimestre del año).

Entonces, si la informalidad y el régimen del monotributo crecieron, se redujo la cantidad de puestos de trabajo registrados. Según cifras oficiales, desde noviembre del 2023 se perdieron más de 276 mil empleos privados registrados.

A esto hay que sumar que, de acuerdo a las cifras de MARA, el 85% de los monotributistas se concentra en las categorías más bajas.