Reservas en rojo: el Gobierno especula con un nuevo “waiver” del FMI

La economía argentina enfrenta un nuevo límite. Las reservas netas del Banco Central se ubican muy por debajo de la meta pactada con el FMI y el mercado ya especula con alternativas que incluyen el uso del swap con el Tesoro estadounidense para pagar deuda y la eventual solicitud de un “waiver” al organismo internacional. Con un rojo que supera los US$16.000 millones, la posibilidad de cumplir la meta de diciembre se se aleja cada vez más del horizonte.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, El Fondo analiza la opción de otorgar una dispensa que permita sostener el programa. Cabe mencionar que no sería la primera vez que se recurre a este mecanismo, aunque el contexto actual desnuda la precariedad del plan económico del Gobierno libertario. Sin dólares propios, la estrategia del Ejecutivo depende de excepciones externas y de instrumentos cuya validez aún genera dudas.

Con este contexto, el mercado interpreta el recurso al swap y al waiver como una señal de vulnerabilidad. Analistas privados remarcan que el nivel actual es incluso peor que el recibido en 2023, cuando las reservas netas estaban en negativo por US$11.500 millones. La dependencia de Washington y del FMI se convierte en el verdadero sostén del plan oficialista, un sostén que puede perderse sin explicación previa.

En definitiva, la posibilidad de un waiver evita la ruptura del programa, pero confirma que la estabilidad proclamada desde la Casa Rosada se sostiene más en concesiones externas que en una recuperación genuina de las cuentas públicas.