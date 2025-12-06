Villarruel desafía a Milei con un bono a empleados del Senado

En una nueva maniobra que logra diferenciarse de la gestión de Javier Milei, Victoria Villarruel anunció un bono extraordinario a los trabajadores del Senado de la Nación. La bonificación será de $500 mil pesos a cobrar en diciembre, casi 25% mayor que la jubilación mínima que otorga el gobierno de Milei.

A través del decreto legislativo 604/2025, publicado este viernes, la Presidencia de la Cámara Alta del Congreso Nacional, a cargo de la vicepresidenta, estableció un bono único y no remunerativo para los empleados del Senado permanentes, temporarios y de regímenes especiales. No obstante, el beneficio está limitado a quienes posean una antigüedad superior a los seis meses y que no estén con licencia en la actualidad.

El texto, firmado por Villarruel, plantea que “es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa regulada por el Estatuto para el Personal del Congreso de la Nación y fortalecer de manera permanente el funcionamiento institucional de ésta Cámara, reconociendo que el bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario”.

Asimismo, se indicó que «el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se imputará de la partida correspondiente del presupuesto del Senado de la Nación».

Esta medida se da a contramano de la austeridad que tanto Milei como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pretenden imponer para los trabajadores del Estado y del Poder Legislativo.