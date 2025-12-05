Kicillof concedió y logró aprobar el endeudamiento

En una doble sesión, las Cámaras de Diputados y del Senado bonaerense aprobaron duran-te la madrugada del jueves el pedido de endeudamiento por hasta 3.685 millones de dólares. De esta manera, Axel Kicillof logró conseguir los dos tercios de los votos tras largas negociaciones.

Como parte de las negociaciones, los diputados avalaron la dignación de diez nuevos integrantes al Consejo General de Cultura y Educación, ocho miembros vacantes del Tribunal Fiscal de Apelaciones, y seis cargos al organigrama del Banco Provincia.

En el poroteo de votos, el oficialismo consiguió el apoyo de las dos facciones del radicalismo, de la Coalición Cívica y de los libertarios dialoguistas, mientras que LLA y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta.

El peronismo saca pecho

El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, subrayó que la aprobación de la Ley de Financiamiento constituye “una herramienta clave para garantizar el funcionamiento de la Provincia, cumplir con las obligaciones del Estado y asegurar la continuidad de políticas públicas esenciales”.

En tanto, el actual vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera, celebró que el endeudamiento complete “las tres herramientas clave que el Gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública”.

Por su parte, el titular del bloque oficialista, el camporista Facundo Tignanelli, marcó diferencias con la administración libertaria y aseguró que, pese a los embates de la Casa Rosada, la ley permitirá “resolver muchos de los problemas que origina el Gobierno nacional”.

Furia opositora

Un puñado de legisladores opositores condenó la aprobación del endeudamiento. Tanto el diputado libertario, Guillermo Castello, como la bullrichista Florencia Retamoso criticaron el gasto público que conlleva esta ley.

Por su parte, el jefe de bloque libertario, Agustín Romo, calificó las negociaciones que encabezó Kicillof como una “subasta” del Banco Provincia.

En la misma línea, el titular de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, denunció “otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito”, y acusó a los sectores que lograron acuerdos de “estar dispuestos a negociar cargos”.