Negociaciones a contrarreloj por el endeudamiento

Este miércoles estaba pautada una doble sesión en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires para tratar la última ley del paquete fiscal que presentó Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense: el endeudamiento. Si bien se esperaba que los legisladores se sienten en sus bancas durante la tarde, las fuerzas políticas acordaron una prórroga sin hora para continuar con las negociaciones.

Hasta el cierre de esta edición, las sesiones no habían arrancado, aunque fuentes parlamentarias dejaron trascender que restaban detalles para llegar un acuerdo y aprobar el proyecto en ambas Cámaras.

Entre los puntos a acordar, Kicillof buscaba resolver las urgencias de los intendentes en cuanto a los recursos para la obra pública. Por esta razón, el lunes último anunció un fondo de 250.000 millones de pesos, el equivalente al 8% del total de la deuda, para ser distribuido entre los 135 municipios bonaerenses.

La otra discusión que el gobernador bonaerense intenta destrabar son los cargos en el directorio del Banco Provincia (Bapro) que reclama la oposición. Si bien se encamina a un acuerdo, aún restaban ultimar detalles. Por tal motivo, se había demorado el inicio del debate en el recinto.

La oposición esperaba ocupar sillones en el Bapro a través de una ampliación de sus miembros de 8 a 12, pero desde el oficialismo descartaron esa posibilidad. En tanto, la moneda de cambio sería la creación de 4 cargos de síndicos, una figura con funciones de control interno, que le da representación a más sectores sin tocar la estructura del directorio.

La aprobación del endeudamiento obliga al oficialismo a obtener dos tercios de los votos en ambas cámaras: 31 en el Senado y 61 en Diputados. Además de las voluntades propias, en la Cámara alta requiere 10 de la oposición mientras que en la baja 34. En este contexto, el oficialismo necesita negociar para alcanzar la mayoría especial.

Cabe destacar que el endeudamiento (de hasta 3.685 millones de dólares) es el corazón fiscal del paquete de normativas que envió el propio Axel Kicillof, por lo que su caída dejaría al Presupuesto y a la Ley Impositiva prácticamente inútiles.