Personas con discapacidad marcharon contra el ajuste y la discriminación

En el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, miles se movilizaron en todo el país bajo la consigna “3% de diciembre”. El nombre, cargado de ironía y denuncia, aludió a los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que destaparon un entramado de corrupción y mencionaban el porcentaje que se habría destinado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Una cifra que se convirtió en símbolo de indignación y que nunca fue aclarada por la funcionaria.

Reclamo por la Ley de Emergencia

Más allá de la singular alusión, el reclamo fue contundente. La aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en ambas cámaras del Congreso, vetada por el Presidente Javier Milei y defendida luego frente al intento de veto. El colectivo Asamblea Humana Inclusiva encabezó la convocatoria con pancartas alusivas al 3%, recordando que la norma representa un piso de derechos largamente postergados. “Hemos llevado adelante una inmensa lucha durante todo el año y hoy la sociedad exige al Presidente Milei que la aplique de inmediato”, remarcaron los organizadores.

A su vez, la Asamblea Discas en Lucha reforzó el reclamo con un mensaje en redes: ‘¡Les discas existimos, resistimos y luchamos por vidas vivibles!

Derechos negados y corrupción en la Andis

La protesta se replicó en plazas y calles de todo el país, con consignas que denunciaron quitas de pensiones, cierres de centros de día, pérdida de terapias y estigmatizaciones difundidas desde el propio Gobierno nacional. La movilización se dio en paralelo al avance de la investigación judicial sobre la corrupción en la Andis, donde más de 15 imputados, incluido Spagnuolo, enfrentan cargos por maniobras que involucraron farmacéuticas privadas y el manejo del sistema informático del organismo. Las pruebas, según fuentes judiciales, van mucho más allá de los audios que dispararon el escándalo.

El “3% de diciembre” dejó expuesta la doble cara de la administración libertaria. Mientras se recortan derechos y se estigmatiza a las personas con discapacidad, se multiplican las sospechas de corrupción en los organismos que deberían garantizar su inclusión. La jornada cerró con un mensaje claro: la lucha continuará hasta que la ley se cumpla y se restituyan los derechos negados.