Monteoliva juró como ministra de Seguridad tras la salida de Bullrich

Alejandra Monteoliva asumió como nueva ministra de Seguridad luego de la renuncia de Patricia Bullrich. El Gobierno formalizó la designación mediante el Decreto 851/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la ceremonia en el Salón Blanco de Casa Rosada, Monteoliva destacó que continuará el camino iniciado bajo la doctrina de reglas claras y mano firme y agradeció a Bullrich por el liderazgo.

En un mensaje en redes la flamante ministra aseguró que su gestión buscará fortalecer la formación de las Fuerzas. “No hay desarrollo posible sin seguridad ni libertad sostenible sin orden”, concluyó.