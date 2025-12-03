Avanza la legalización de apps de transporte

En el Concejo Deliberante de La Plata avanza un proyecto para regular el funcionamiento de las apps de transporte como Uber, DiDi y Cabify. Se trata de una propuesta presentada por el oficialismo similar a la que hace meses impulsaron el PRO y La Libertad Avanza.

La iniciativa, que conlleva el consenso de la mayoría de los ediles, tomó estado parlamentario en la sesión de este martes y se encamina a su aprobación.

El proyecto establece un marco regulatorio integral para todas las plataformas digitales de transporte que hoy operan en un limbo legal. Las empresas deberán registrarse en el Municipio, además deberán cumplir con la Ley de Contratos de Trabajo y prestar espacios para descanso.

En tanto, los conductores deberán cumplir requisitos similares a los que rigen para taxis y remises: DNI, licencia vigente, antecedentes penales, documentación del vehículo, seguro y la VTV al día. También se fija una antigüedad máxima de 15 años para autos y 10 años para motos.

A su vez, los taxistas y remiseros podrán sumarse a las plataformas si cumplen con los mismos requisitos.

Desde el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros salieron a respaldar la propuesta, y marcaron que es distinta a la presentada anteriormente por Nicolás Morzone: “Nosotros necesitábamos que las aplicaciones tengan obligaciones como las tenemos nosotros y que tributen como lo hacemos nosotros. Este proyecto le da prioridad al taxi", afirmó su secretario general, Juan Carlos Berón.